2022/02/16 | 17:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن بلاده لم تلاحظ أي انسحاب للقوات الروسية من حدود مع أوكرانيا، في أحدث تصريح غربي يفنّد إعلان موسكو سحب عدد من قواتها.واضاف بلينكن في تصريحات نقلتها وكالات أنباء: “لم نر أي انسحاب روسي من الحدود مع أوكرانيا”.وتابع: “الوحدات الروسية تواصل التحرك نحو الحدود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن: القوات الروسية لم تنسحب وتواصل الاقتراب من أوكرانيا first appeared on ايرث نيوز.

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