اكتشاف فوهات صدمية لم يسبق لها مثيل على الأرض

2022/02/16 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف فريق من علماء الجيولوجيا نوعا من الحفرة النيزكية التي لم يسبق لها مثيل على الأرض، نتيجة تأثير قوي سبق بملايين السنين سير الديناصورات على كوكبنا.وفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة Geological Society of America Bulletin، يصف فريق العلماء الألمان والأمريكيين، الذين يدرسون ولاية وايومنغ الأمريكية، حقلا من الفوهات الصدمية الثانوية الصغيرة، […]

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