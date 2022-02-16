الدولار يتراجع مع انحسار القلق بشأن أزمة أوكرانيا

2022/02/16 | 17:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجع الدولار اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، مع انحسار قلق المستثمرين إزاء احتمال غزو روسيا لأوكرانيا وترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر يناير.وذكرت وكالة “رويترز” أن التحركات كانت صغيرة في أسواق العملة، حيث انخفض مؤشر الدولار 0.2% خلال اليوم.ومع تعافي أسعار النفط، زاد الدولار الكندي على […]

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