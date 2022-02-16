بالأرقام.. مشاريع محافظة كركوك والمبالغ المخصصة لها

2022/02/16 | 17:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي أعلنت دائرة التخطيط في ديوان محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عن المشاريع الاستراتيجية في المحافظة والمبالغ المخصصة لها، فيما أشارت الى تغطية 80% من القرى بالمشاريع.وقال مدير التخطيط في محافظة كركوك قاسم ابراهيم حافظ، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "خطة محافظة كركوك لعام 2021 تضمنت أكثر من 300 مشروع وكانت حصة المشاريع الاستراتيجية اكثر من 150 مشروعاً".وأضاف أن "المشاريع توزعت حسب قانون الموازنة على مركز المدينة والوحدات الادارية وكل قضاء ومدينة وناحية بحسب عددها السكاني وفق المخصصات المالية لموازنة 2021، فضلا عن المبالغ المخصصة من تنمية الاقليم والبترو دولار وصندق إعادة الاستقرار كون بعض مناطق كركوك احتلت من قبل عصابات داعش الارهابية وتعرضت لدمار كبير". وأشار إلى أن "حصة كركوك من تنمية الاقاليم كانت 176 مليارا والبترو دولار قليلة جداً، على الرغم من أن كركوك ثاني محافظة بانتاج النفط بعد البصرة والتي لا تتعدى 3% من المبالغ التي تستحصل من انتاج وتصدير وتكرير النفط والغاز"، لافتا الى أن "محافظة كركوك تنتج 360 الف برميل يومياً من حقولها، وما يحسب لها من خلال تقارير الرقابة المالية ودائرة النشاط الصناعي ووزارة النفط 90 الف برميل يومياً، وهنا يقع حيف كبير اذ كانت حصة كركوك 70 مليارا من البترو دولار والان اصبحت 35 مليار دينار عراقي، والبرامج الخاصة بواقع 45 مليار دينار عراقي، فضلا عن خطتنا التي مبلغها 250 مليار دينار عراقي". وأوضح، أنه "تم ادراج فقرة في قانون موازنة 2021 تضمنت حصول كل محافظة على مبلغ خاص ليس له دخل بالموازنات، لدعم المحافظات المحتاجة" مبيناً أن "كركوك حصلت على مبلغ 90 مليار دينار عراقي، وتمت مضاعفة المبلغ الى 180 مليار دينار بعد اخذ موافقة وزارة التخطيط لتكون المشاريع على مدى عامين".ولفت إلى أن "المبلغ الاجمالي المخصص للمحافظة خلال عام 2021 يقرب من 400 مليار دينار عراقي، قسمت لجميع القطاعات حسب تعليمات تنفيذ الموازنة". وبين، أنه "تمت احالة المشاريع في جميع الاقضية والنواحي وحسب الاحصائيات السكانية في قسم التخطيط للوحدات الادارية توزعت المشاريع في ناحية يايجي 17 مشروعاً بكلفة تصل الى خمسة مليارات دينار، وفي ناحية ليلان 9 مشاريع بكلفة 4 مليارات دينار، وفي ناحية تازة 19 مشروعاً بكلفة 14 مليار دينار و في ناحية الملتقى 10 مشاريع بكلفة أكثر من 8 مليارات دينار، اما ناحية الرشاد سيتم تنفيذ 14 مشروعاً بكلفة 10 مليارات دينار وفي الرياض 14 مشروعاً بمبلغ 20 مليار دينار وناحية العباسي 23 مشروع بكلفة 30 مليار دينار، وفي ناحية الزاب 13 مشروعاً بكلفة 14 مليار دينار وفي قضاء داقوق 23 مشروعاً بكلفة 25 مليار دينار والدبس 25 مشروعاً اكثر من 19 مليار دينار اما الحويجة التي تعد القضاء الاكبر في المحافظة تمت المباشرة بتنفيذ 52 مشروعاً بتكلفة اكثر من 75 مليار دينار عراقي، وفي ناحية التون كوبري 13 مشروعاً بكلفة 12 مليار دينار وناحية شوان 8 مشاريع بكلفة 3 مليارات وناحية قره هنجير 9 مشاريع بكلفة 4 مليارات دينار وفي سركلان التي تعد اصغر النواحي تمت احالة ثلاثة مشاريع بكلفة مليارين، ما عدا مركز مدينة كركوك تم تخصيص اكثر من 100 مليار دينار في الخطة توزعت على البلدية والطرق والجسور والماء والمجاري والقطاعات الاخرى". وأكد، أن "خطة المحافظة لعام 2021 كانت واعدة، بعد أن وصلت مشاريعنا الى جميع القرى في المحافظة من خلال الاحصائيات مع مديرية التخطيط التابعة لوزارة التخطيط"، مبينا أنه "تم تغطية اكثر من 80% من القرى بالمشاريع بمختلف الاقضية والنواحي، إضافة إلى أن هنالك مشاريع للماء والكهرباء وغيرها، لكن في هذه الخطة ركزنا على الطرق". وذكر، أن "هنالك مشاريع ستراتيجية اندرجت ضمن خطة المحافظة تتضمن انشاء الممر الثاني لطريق كركوك - تكريت بكلفة 45 مليارا وبطول 66 كم يحتوي على جسرين الاول في مريم بيك والثاني في زيتون والمشروع قيد الاحالة، لحد الان، ونعمل على احالته ودخوله الى الخدمة في اقرب وقت".وأكمل، قائلاً: إن "مشروع الطريق الرابط بين كركوك - واربيل وهو طريق متهالك لمدة طويلة نتيجة عدم صيانته، لذلك قمنا بتوسعة الطريق بممرين من مفرق شوان الى مدخل التون كوبري، حيث تشمل التوسعة الممرين بعرض 4 امتار، فضلا عن فتح ممر جديد للمركبات الثقيلة واكساء وصيانة الطريق بشكل عام وبكلفة تصل الى 22 مليار دينار عراقي". وأشار إلى، أن "هنالك مشاريع مهمة بالنسبة لدائرة البلدية تمت احالتها بكلفة 15 مليار لتكملة الاحياء السكنية المتبقية من العام الماضي، حيث شملت جميع القطاعات سيما وأن المحافظة خصصت في الموازنة السابقة لدائرة البلدية مبلغا يصل الى اكثر من 100 مليار دينار عراقي لتأهيل الاحياء السكنية"، مؤكداً أن "كركوك الان المحافظة الوحيدة في العراق لا يوجد فيها طريق غير مبلط". وأستدرك، بالقول "حصلنا على الموافقات الرسمية من وزارة التخطيط لتأهيل المناطق المحاذية للتصميم الاساسي والتي تشمل احياء شوراو وحي بدر والصيادة وبنجا علي والفيلق التي تعد غير داخلة في تصميم المدينة كونها من العشوائيات او المتجاوزين، ولم تكن لدينا صلاحية العمل فيها وبعد أن استحصلنا الموافقة تم تخصيص خمسة مليارات لتأهيل الشوارع الرئيسية". وأختتم، قائلاً: إن "هنالك مشاريع للكهرباء بمبلغ 20 مليار دينار تتضمن محطات متنقلة في المنصورية و الزاب وداقوق ومحطة الجامعة في مركز المدينة، فضلا عن اكمال نفق الجامعة ونفق ساحة الاحتفالات والتي كانت الاعمال فيه خلال المرحلة الماضية كمرحلة اولى"، منوها الى "تخصيص مبلغ لتكملة الطريق الحولي من جامعة كركوك باتجاه حزيران والذي يعد من الطرق المهمة لهذه المنطقة".

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