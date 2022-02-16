الصومال.. مقتل شخصين وجرح 20 بهجمات لـ”حركة الشباب”

2022/02/16 | 17:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الشرطة الصومالية، مقتل شخصين وجرح 20 آخرين، في هجمات متزامنة شنتها “حركة الشباب” على مراكز للشرطة في العاصمة مقديشو ومحيطها ليل الثلاثاء الأربعاء.وقال المتحدث باسم الشرطة عبدي فتاح عدن حسن: “استهدف إرهابيون بسيارة مفخخة مركز الشرطة في مقاطعة كاكسدا ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين في المناطق المجاورة”، مبينا أن “المهاجمين استولوا […]

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مقتل شخصين وجرح 20 بهجمات لـ”حركة الشباب” أولاً على الايام نيوز.

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