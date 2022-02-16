وزير التربية يبحث تطوير التعليم في العراق ويعلن اطلاق برنامج التعافي

2022/02/16 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير التربية علي الدليمي، اليوم الاربعاء، مع ممثلة منظمة انقاذ الطفل العالمية في العراق تطوير النظام التعليمي والاعلان عن اطلاق برنامج التعافي، فيما اكد الحرص الكبير لتوفير تعليم آمن ومتطور لجميع طلبتنا وابنائنا.وقالت الوزارة في بيان تلقته ” ايرث نيوز”.ان “وزير التربية علي حميد الدليمي التقى في مكتبه، المديرة التنفيذية لبرنامج […]

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