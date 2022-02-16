2022/02/16 | 17:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله: بدأنا بتصنيع المسيرات.. “واللي بدو يشتري أهلا وسهلاً”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله: بدأنا بتصنيع المسيرات.. “واللي بدو يشتري أهلا وسهلاً”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).