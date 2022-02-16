2022/02/16 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دافع المدير الفني الإسباني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، عن ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد إهداره ركلة جزاء أمس ضد ريال مدريد، مبيناً أنه يشعر بالحزن عند سماع موسيقى دوري الأبطال.وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نابولي في الدوري الأوروبي: “انتقاد ليونيل ميسي أمس كان طبيعيًا، لكن هذا يحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشافي يعلق على جزائية ميسي ويؤكد: أشعر بالحزن عند سماع موسيقى الأبطال first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشافي يعلق على جزائية ميسي ويؤكد: أشعر بالحزن عند سماع موسيقى الأبطال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشافي يعلق على جزائية ميسي ويؤكد: أشعر بالحزن عند سماع موسيقى الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).