العراق بالمستوى الثالث في قرعة كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية

2022/02/16 | 17:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تقامُ في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، غداً الخميس، قرعةُ كأس آسيا تحت (23 عاما) التي ستقامُ في أوزبكستان في شهر حزيران المقبل، بمشاركة 16 منتخباً من بينها المنتخبُ الأولمبي العراقيّ الذي وضعَ في المستوى الثالث.وتستضيفُ أوزبكستان نهائياتَ النسخة الجديدة لعام 2022 لبطولة آسيا التي انطلقت للمرة الأولى مطلع عام 2014 في العاصمةِ العُمانية […]

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