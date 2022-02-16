بوتين وجيشه.. قدرة السلاح الروسي و

2022/02/16 | 17:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سواء احتشد عند الحدود الأوكرانية أو كثّف مناوراته، يمكن للجيش الروسي المتمرس بالقتال، والذي صُرفت مبالغ كبيرة لتحديثه، أن يعتد من جديد بقدرته على تخويف القوى الغربية، لكنه ما زال غير كاف لتمكين الكرملين من فرض آرائه.

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