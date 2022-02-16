نصرالله: لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا بتصنيع المسيّرات

2022/02/16 | 17:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصرالله، أنه “أصبح لدينا القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف لصواريخ دقيقة، كما بدأنا منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات”.وتوجه نصرالله إلى “العدو الإسرائيلي”، قائلا: “أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك، وحولنا صواريخنا إلى دقيقة.. نحن بانتظارك وبعون الله ووعي المقاومة […]

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