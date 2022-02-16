قتلوه في فراشه.. بيان من شرطة نينوى بشأن القبض على قاتل وعشيقته

2022/02/16 | 17:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى، الأربعاء، تفاصيل القبض على امرأة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2022)، إنه "بعد تشكيل فريق عمل باشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص وبالتعاون مع مديرية الطب العدلي مديرية شرطة ام الربيعين تم كشف جريمة قتل المجنى عليه خلال ستة ساعات من وقوعها والقبض على الجناة وهم كل من زوجة المجنى عليه وعشيقها، حيث قاما بتنفيذ جريمة القتل داخل غرفة نوم المجنى عليه واطلاق النار عليه بواسطة مسدس عيار ٩ ملم وهو نائم ومن ثم نقل جثة المجنى عليه بواسطة عجلة المتهم والقائه في منطقة (حاوي الكنيسة)".

وأضافت، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ٤٠٦ ق ع، حيث تم القبض على المتهمين في منطقة (القوسيات وموصل الجديدة) في الجانب الايسر والايمن لمدينة الموصل".

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