نصر الله: بدأنا بتصنيع المسيّرات

2022/02/16 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لـ"حزب الله"

اللبناني حسن نصرالله، الاربعاء، أنه

"أصبح لدينا القدرة على تحويل الصواريخ

الموجودة لدينا بالآلاف لصواريخ دقيقة،

كما بدأنا منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع

المسيرات".

وتوجه نص

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