الحلبوسي يتوجه الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي

2022/02/16 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الاربعاء، الى العاصمة المصرية

القاهرة لحضور المؤتمر الرابع للبرلمان

العربي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

النواب في بيان مقتضب تلقته وكالة نون

الخبرية، ان

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