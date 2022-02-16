بالصور.. العراق يقدم مدربه الجديد لوسائل الاعلام

2022/02/16 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم ،اليوم الأربعاء، مدرب المنتخب الأول عبد الغني شهد، لوسائل الإعلام، بعد أسبوع من الإعلان عن توليه المهمة التدريبية خلفا للمقال زيليكو بيتروفيتش.

وحضر المؤتمر التقديمي، يونس محمود نائب رئيس اتحاد الكرة ومشرف المنتخب العراقي، إلى جانب عضو الاتحاد أحمد الموسوي، وجمع غفير من الشخصيات الرياضية والصحفية.

وسيقود المدرب عبد الغني شهد ، منتخب العراق في مباراتي الإمارات وسوريا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويتطلع الشارع الرياضي العراقي ، إلى أن يساهم المدرب السابق لفريق نفط الوسط ، في تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على المركز الثالث المؤهل لمواجهة الملحق رغم صعوبة المهمة وارتباط تأهل المنتخب العراقي بنتائج منافسيه بالمجموعة.

وسيباشر المنتخب العراقي تدريباته في معسكر يقام بالبصرة منتصف الشهر المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع منتخب أفريقي، حيث يسعى اتحاد الكرة لتأمين المباراة داخل الملاعب العراقية قبل مواجهة المنتخب الإماراتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المونديالية.

وسبق للمدرب عبد الغني شهد ، أن قاد المنتخب العراقي في مباراة دولية واحدة في تصفيات كأس العالم بالنسخة الماضية، كما ساهم ببلوغ المنتخب الأولمبي لنهائيات أولمبياد ريو 2016، وحقق النتيجة التاريخية بالتعادل السلبي أمام المنتخب البرازيلي وبكامل نجومه.

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