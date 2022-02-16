كليمنتي ينتقد أسلوب تشافي بالتدريب

2022/02/16 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى خافيير كليمنتي المدير الفني الأسبق للمنتخب الإسباني، ومدرب منتخب ليبيا الحالي، قلقه من الطريقة التي يتعامل بها تشافي هيرنانديز في برشلونة.

وكانت بداية تشافي مع بلوجرانا متباينة حيث حقق بعض الانتصارات لكنه فشل في عدة مباريات أخرى.

وقال كليمنتي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية “تشافي دخل ناد يعاني من مشاكل كبيرة”.

وأضاف “لقد كان تشافي نجما، ويجب أن يظهر بشكل جيد، والتدريب في السد مثل التدريب في ريال مدريد”.

وأتم “مسيرة تشافي التدريبية بدأت الآن، ولديه عالم مفتوح وكبير للغاية لأنه كان شخصية عظيمة، لكنه يريد من اللاعبين أن يلعبوا بالطريقة نفسها التي لعب بها وهذا ليس تدريبا”.

ورحل تشافي عن السد القطري بعد الاتفاق مع برشلونة الذي عينه في منصب المدير الفني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد إقالة الهولندي رونالدو لسوء النتائج.

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