ماني يكشف عن حديثه مع محمد صلاح حول

2022/02/16 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اللاعب السنغالي، ساديو ماني، أنه أراد أن يباغت محمد صلاح بلعبة ذهنية في نهائي كأس أمم أفريقيا عندما ذهب الأخير إلى حارس منتخب مصر وكأنه سيخبره أين سيسدد زميله في ليفربول في نهائي كأس أمم أفريقيا.

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