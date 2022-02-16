توضيح بخصوص إيقاف راتب الإعانة عن الاشخاص ذوي الاعاقة

2022/02/16 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، توضيحاً حول قطع رواتب ذوي الإعاقة.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت نشر الكتاب ذي العدد (1880) في 1422022 فيما يخص ايقاف الاعانة عن الاشخاص ذوي الاعاقة ممن تم تعيين لهم راتب للمعين المتفرغ الذي يرافقه حيث تنفي الهيئة نفيا قاطعا بعدم قطع راتب الاشخاص ذوي الاعاقة وإنما من خلال مقاطعة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية وهيئتنا تبين هناك مجموعة من المعيين المتفرغين يتقاضون راتبين وهذا مخالف للقانون".اوضحت ان "راتب المعين المتفرع لا يتعارض مع الاعانة الممنوحة للمعاق من الحماية الاجتماعية علما ان المادة (17) الفقرة ثالثا من قانون ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013 نصت على منح الأشخاص ذوي الاعاقة (إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية)".

وأوضحت، أن "الموضوع يخص فقط المعين المتفرغ اذا كان له ازدواجية الراتب بين راتب المعين والاعانة المصروفة من الحماية الاجتماعية ولا علاقة له براتب الشخص المعاق اطلاقا".

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