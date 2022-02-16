تصريح لمجلس الخدمة الاتحادي بشأن استحداث الدرجات الوظيفية

2022/02/16 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

صرح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، بشأن استحداث الدرجات الوظيفية.

وقال إعلام المجلس في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان "مجلس الخدمة الاتحادي أكد أنه غير مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية".

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