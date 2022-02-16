الكشف عن عقوبة جيرارد بيكيه

2022/02/16 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء عقوبات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني “الليغا”.وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد فرضت لجنة المنافسات عقوبة الإيقاف على جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، لمدة مباراة واحدة بعد طرده أمام إسبانيول، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.وتلقى بيكيه البطاقة الحمراء، بعد حصوله […]

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