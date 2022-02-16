النصر: طريق الحرير خطة إستراتيجية بديلة للنفط

2022/02/16 | 18:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو ائتلاف النصر عقيل الريديني، الاربعاء، إن مشروع طريق الحرير هو البديل الأفضل للنفط في المستقبل.وقال الرديني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “العراق هو اقصر الطرق التي تربط الشرق بالغرب ومرور طريق الحرير به سيوفر للعراق موارد مالية جديدة تغنيه عن النفط وخطر نفاده والاستغناء عنه”.وأضاف أن “طريق الحرير يوفر موارد […]

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