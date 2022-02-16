2022/02/16 | 18:10 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
أكد عضو ائتلاف النصر عقيل الريديني، الاربعاء، إن مشروع طريق الحرير هو البديل الأفضل للنفط في المستقبل.
وقال الرديني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “العراق هو اقصر الطرق التي تربط الشرق بالغرب ومرور طريق الحرير به سيوفر للعراق موارد مالية جديدة تغنيه عن النفط وخطر نفاده والاستغناء عنه”.
وأضاف أن “طريق الحرير يوفر موارد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: طريق الحرير خطة إستراتيجية بديلة للنفط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد عضو ائتلاف النصر عقيل الريديني، الاربعاء، إن مشروع طريق الحرير هو البديل الأفضل للنفط في المستقبل.
وقال الرديني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “العراق هو اقصر الطرق التي تربط الشرق بالغرب ومرور طريق الحرير به سيوفر للعراق موارد مالية جديدة تغنيه عن النفط وخطر نفاده والاستغناء عنه”.
وأضاف أن “طريق الحرير يوفر موارد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: طريق الحرير خطة إستراتيجية بديلة للنفط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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