بالوثيقة.. محافظ البصرة يوافق على توسعة شارع الوفود

2022/02/16 | 18:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافق محافظ البصرة اسعد العيداني اليوم الاربعاء، على طلب مقدم من بلدية البصرة يتعلق بتوسعة شارع الوفود مع إزالة كافة التجاوزات التي تعيق تنفيذ التوسعة لتخفيف الزخم المروري.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



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