العدل الكردستاتية : الشعب الكردي يرحب بقرار الاتحادية بشأن نفط الاقليم

2022/02/16 | 18:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت كتلة جماعة العدل ‏الكردستانية في مجلس النواب ، الاربعاء، أن الشعب الكردي رحب بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص ادارة النفط في اقليم كردستان.وقالت الكتلة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “شعب كردستان يرحبون بهذا القرار و يتمنون أن يكون في صالحهم لتحسين معيشتهم رغم انزعاج مؤسسات الدولة في الإقليم”.وأضافت، […]

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