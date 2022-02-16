2022/02/16 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل منذ صدور القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2022 بتخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة بحرية واحدة للقوات المسلحة، ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 2022، تداولت الصحف والمواقع الإخبارية النقاش حوله من عدة زوايا: أسباب القرار، ومدى دستوريته، والسياق الذي يأتي فيه من حيث اتساع مستويات الاستثمار العقاري في مصر.والسبب المعلن للقرار موضح في الكتابات المختلفة من نص الجريدة الرسمية المذكور، حيث ك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزر النيلية في مصر والاستثمار العقاري - محمد حسن خليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزر النيلية في مصر والاستثمار العقاري - محمد حسن خليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).