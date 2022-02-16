كازاخستان.. تفكيك خلية نشطت في تجنيد المتطرفين

2022/02/16 | 18:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الدائرة الصحفية للجنة الأمن القومي الكازاخية تفكيك خلية في العاصمة نور سلطان، نشطت في تجنيد المتطرفين في البلاد.وجاء في بيان اللجنة: “اعتقلت قوات الأمن الكازاخية على ذمة التحقيق شبكة من أتباع حركة دينية متطرفة”.وأضافت: “يشتبه في أن المعتقلين شاركوا في جمعية دينية محظورة ومارسوا تجنيد المتطرفين”.وتابعت: “صودرت لدى الخلية منشورات […]

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تفكيك خلية نشطت في تجنيد المتطرفين أولاً على الايام نيوز.

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