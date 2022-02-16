العمل: قاطعنا بيانات الحماية الاجتماعية وضبطنا مجموعة من المعينين يتقاضون راتبين

2022/02/16 | 18:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، توضيحاً حول قطع رواتب ذوي الإعاقة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2022)، إن "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت نشر الكتاب ذي العدد (1880) في 14 شباط 2022 فيما يخص ايقاف الاعانة عن الاشخاص ذوي الاعاقة ممن تم تعيين لهم راتبا للمعين المتفرغ الذي يرافقهم، حيث تنفي الهيئة نفيا قاطعا قطع راتب الاشخاص ذوي الاعاقة وإنما من خلال مقاطعة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية وهيئتنا تبين هناك مجموعة من المعينين المتفرغين يتقاضون راتبين وهذا مخالف للقانون".

وأوضحت أن "راتب المعين المتفرع لا يتعارض مع الاعانة الممنوحة للمعاق من الحماية الاجتماعية علما أن المادة (17) الفقرة ثالثا من قانون ذوي الاعاقة رقم 38 لسنة 2013 نصت على منح الأشخاص ذوي الاعاقة (إعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية)".

وبينت، أن "الموضوع يخص فقط المعين المتفرغ اذا كان له ازدواجية الراتب بين راتب المعين والاعانة المصروفة من الحماية الاجتماعية ولاعلاقة له براتب الشخص المعاق اطلاقا".

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