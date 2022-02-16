غرفة التجارية الإيرانية الإماراتية: التبادل التجاري السنوي سيسجل 20 مليار دولار

2022/02/16 | 18:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية

الإماراتية المشتركة، عرفان شاكري، عن

توقعاته بأن يسجل التبادل التجاري

البيني السنوي 20 مليار دولار بانتهاء

السنة المالية الجارية في 20 اذار

المقبل.

وفي تصريحات لوك

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