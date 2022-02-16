2022/02/16 | 18:29 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الاسكان، اليوم الأربعاء، المباشرة بإعادة تأهيل طريق بغداد – كركوك، فيما أشارت إلى أن مدة الإنجاز ستبلغ سنة ونصف.
وقال مدير عام الطرق التابعة للوزارة حسين جاسم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إنه “تمت المباشرة بأعمال تأهيل طريق بغداد_ كركوك على طول 400 كيلومتر وعلى ممرين ذهابا وإياباً …
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وقال مدير عام الطرق التابعة للوزارة حسين جاسم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إنه “تمت المباشرة بأعمال تأهيل طريق بغداد_ كركوك على طول 400 كيلومتر وعلى ممرين ذهابا وإياباً …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسكان تعلن المباشرة بتأهيل طريق بغداد – كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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