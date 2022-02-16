الإسكان تعلن المباشرة بتأهيل طريق بغداد – كركوك

2022/02/16 | 18:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الاسكان، اليوم الأربعاء، المباشرة بإعادة تأهيل طريق بغداد – كركوك، فيما أشارت إلى أن مدة الإنجاز ستبلغ سنة ونصف.وقال مدير عام الطرق التابعة للوزارة حسين جاسم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إنه “تمت المباشرة بأعمال تأهيل طريق بغداد_ كركوك على طول 400 كيلومتر وعلى ممرين ذهابا وإياباً …

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