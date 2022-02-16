خبراء يزفون بشرى.. الموازنة بالعراق متنعشة ودعوة لإرجاع سعر الدولار

2022/02/16 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني، اليوم الأربعاء، أنه بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية فأن إيرادات البلد سترتفع إلى 96 مليار دولار.

وقال شيرواني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "ماوضع من عائدات في الموازنة للعام الماضي كان يحتوي على عجز بواقع 20 مليار دولار، في حين الارتفاع الحاصل سيساهم بانتعاش البلد اقتصاديا".

وأضاف أن "الانتعاش الحاصل تستطيع من خلاله الحكومة إعادة سعر الدولار لوضعه، أو تخفيض قيمته الحالية، فضلا عن تحويل فائض سعر النفط لمشاريع استثمارية تقلل معدلات الفقر والبطالة".

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