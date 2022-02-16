القوات الامريكية بصدد نشر اسراب طائرات في عشر قواعد جوية

2022/02/16 | 18:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة آرمي تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ان لدى الجيش الامريكية خطة تدعى (جناح القيادة) تشمل نشر القوات الجوية في عشر قواعد في مختلف البلدان.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الخطة تتضمن انشاء اجنحة قيادية مسؤولة عن فريق من الطائرات من قواعد وأجنحة مختلفة للحرب الجوية المستقبلية […]

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