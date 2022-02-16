وزير الزراعة يشدد على إتمام ملفات البذور ودعم الفلاحين

2022/02/16 | 18:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الاربعاء، على إتمام ملفات البذور ودعم الفلاحين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الوزير ترأس الإجتماع الثاني للمجلس الوطني للبذور لهذا العام لمناقشة محضر الإجتماع والمواضيع المتعلقة بنشاط الخطة الزراعية للموسم الزراعي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ مشددا ًعلى إتخاذ السبل الصحيحة وأتباع الطرق العلمية بما […]

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