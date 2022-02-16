2022/02/16 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن نادي الشرطة العراقي اليوم التعاقد الرسمي مع المحترف النيجيري شيكا و اليوم تم التحاقة بتدريبات فريق الشرطة، بعد وصوله بغداد، اليوم الأربعاء.

وقال نادي الشرطة في بيانه: "وصل صباح اليوم، المحترف النيجيري جودوين شيكا لتدعيم صفوف فريق الشرطة في مبارياته المقبلة بالمرحلة الثانية من الدوري الممتاز".

وأضاف النادي: "سيلتحق شيكا بصفوف الفريق بعد المباراة المقبلة أمام أربيل ضمن الجولة الـ 22".

وأصبح شيكا ضمن كشوفات الفريق في القائمة الرئيسية المُسجلة بشكلٍ رسمي، وسبق للاعب أن خاض عدة تجارب احترافية، آخرها مع فريق ماشا المبارك في الدوري الأوزبكي.

يذكر أن فريق الشرطة يتصدر الدوري العراقي برصيد 57 نقطة، مبتعدا عن أقرب منافسيه فريق الزوراء بفارق 15 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يعلن التعاقد مع النيجيري شيكا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يعلن التعاقد مع النيجيري شيكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).