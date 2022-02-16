وزير الاتصالات يشيد بجهود العاملين في مركز البيانات ويعلن دعمه الكامل لهذا المشروع

2022/02/16 | 18:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشاد وزير الاتصالات أركان الشيباني، اليوم الاربعاء، بجهود العاملين في مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس، فيما أعلن عن دعمه الكامل لهذا المشروع الوطني الواعد.وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الوزير وخلال كلمة له في الندوة الحوارية التي اقيمت على هامش إقامة معرض العراق نحو التحول الرقمي ITEX […]

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