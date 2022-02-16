استقالة وزيري الداخلية والدفاع الكويتيين

2022/02/16 | 19:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدّم وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت استقالتهما إلى رئيس الوزراء صباح الخالد.

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وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن "وزير الدفاع حمد جابر العلي، ووزير الداخلية أحمد المنصور، وكلاهما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، قدما استقالتيهما إلى رئيس الوزراء صباح الخالد".

وفي تصريح لصحيفة "القبس" أعرب العلي عن "أسفه الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا الى سمو الرئيس".

وأضاف العلي: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

ووصف العلي الاستجوابات في المجلس بأنها "حق دستوري"، ولكن "الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا على أمل تحقيق مطالبه".

وختم العلي: "لذلك قررت الاستقالة..



لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".

"القبس"

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