التحقيق في مزاعم منح رجل أعمال سعودي أعلى وسام بريطاني عن طريق المال

2022/02/16 | 19:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقاً في فضيحة مزعومة بشأن دفع أموال مقابل التكريم ترتبط بمؤسسة الأمير تشارلز الخيرية.

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