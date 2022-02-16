الفتح: النظام البرلماني أفقد العراق وحدته وتماسكه ولا بد من تغييره

2022/02/16 | 19:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..دعا النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الأربعاء، القوى السياسية الى تكثيف جهودها لتغيير النظام السياسي، معتبرا أن العراق فقد وحدته تمساكه في ظل الوضع السياسي الحالي.وقال الصالحي لوكالة /المعلومة/، إن “النظام البرلماني الحالي افقد العراق وحدته وتماسكه وسمح بتدخل الدول الخارجية في كل دورة برلمانية وفتح الباب لظهور طبقات سياسية تدعم […]

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