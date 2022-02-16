محترف الشرطة النيجيري يصل بغداد تمهيداً للانضمام إلى القيثارة

2022/02/16 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن نادي الشرطة الرياضي، وصول المحترف النيجيري غودوين شيكا إلى العاصمة بغداد لتعزيز صفوف كرة القيثارة الخضراء.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “المحترف النيجيري غودوين شيكا وصل إلى بغداد صباح اليوم لتدعيم صفوف فريق الشرطة بكرة القدم في مبارياته المقبلة بالمرحلة الثانية من الدوري الممتاز”.وتابع ان “اللاعب […]

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