بغداد واربيل تضعان آلية جديدة تخص صحة صدور الشهادات

2022/02/16 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن وضع الية جديدة بالاتفاق مع وزارة تربية الاقليم تخص صحة صدور الشهادات الامتحانية.

وذكرت وزارة التربية الاتحادية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً مع وزارة التربية في أقليم كردستان، لمناقشة المشاكل التي تواجه المواطنين بخصوص تصديق الشهادات وصحة صدورها".

واضافت في بيانها ان "الاجتماع ترأسه مدير عام التقويم والامتحانات في الحكومة الاتحادية شاكر نعمة عبد عون، وتناول موضوع تصديق الشهادات وصحة صدورها ، من اجل وضع آلية لتحصين الشهادات الامتحانية وحل الاشكالات بين الجانبين ".

وافادت ان "المجتمعين اكدوا ايجاد آلية جديدة للرد على صحة صدور الشهادات حالياً وتكون عن طريق البريد الالكتروني لاختصار الزمن في انجازها ، فضلاً عن امكانية تصديق الشهادات المترجمة من قبل ممثلية وزارة الخارجية في اقليم كردستان مع تحديد الدول التي تتطلب ختم وتصديق وزارة التربية الاتحادية ووزارة والخارجية العراقية على الشهادات المترجمة".

واشارت الوزارة الى "اهمية اللقاء من اجل وضع القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية على طاولة الحوار الامر الذي يفضي في النهاية الى رصانة الشهادة العراقية بين مصاف دول العالم ".

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