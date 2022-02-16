أمين فيليب يقترب من مغادرة الميناء

2022/02/16 | 19:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترب المدر أمين فيليب من مغادرة نادي الميناء بعد تجربة قصيرة جداً.وقال مصدر في نادي الميناء لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة الميناء تدرس بشكل جدي إقالة المدرب أمين فيليب من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق وتلقيه خسارتين متتاليتين في دوري الكرة الممتاز”.وأضاف ان “الادارة فتحت بشكل رسمي قنوات الاتصال مع المدرب قحطان […]

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