انتحار مراهق بسبب “البوبجي” غربي الانبار

2022/02/16 | 19:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانتحار شاب اثر تعلقه بلعبة البوبجي غربي الانبار .وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “مراهقا اقدم على الانتحار بعد ان امتع والده عن اعطاءه جهاز الموبايل ما دعاه الى شنق نفسه داخل غرفة في قضاء حديثة غربي الانبار “.واضاف، أن “والد الضحية ظن ان ابنه نائم داخل […]

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