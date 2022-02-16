واسط.. القبض على 67 مطلوباً قضائياً بتهم مختلفة

2022/02/16 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 67 من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقى القبض على 6 مطلوبين وفق احكام المواد 28 و446 مخدرات، وقام قسم مكافحة إجرام واسط بالقاء القبض على 9 مطلوبين وفق احكام المواد 406 و238 ق.ع". وأضافت أنه "على صعيد أمني آخر تمكنت مفارز قسم الشرطة القضائية التابعة الى قيادة شرطة واسط، ومكاتب التحقيق التابعة لها من إلقاء القبض على 16 متهماً مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة". وتابعت أنه "تم القاء القبض على 36 متهماً ضمن الممارسة الأمنية وتوزعت على مراكز شرطة العزيزية والصويرة وبدرة والنعمانية والعزة والبلدة والحي والأحداث".وأشارت إلى أنهم "مطلوبون وفق مواد قانونية مختلفة، وفي الأثناء تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم أصولياً وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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