2022/02/16 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشهد عشاق الفلك هذا الأسبوع ثاني قمر كامل لهذا العام، والمسمى “القمر الثلجي”، والذي سيخلق مشهدا رائعا في السماء مع ظهوره مساء اليوم.وعلى الرغم من أن بدر فبراير سيصل إلى ذروته مساء الأربعاء 16 فبراير، بداية من الساعة 16:57 بتوقيت غرينتش، إلا أنه بدا كبيرا ومكتملا منذ مساء الثلاثاء 15 فبراير، وسيستمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “قمر الثلج” يطلّ مكتملا في سماء الليل مع ظهور “نادر” لعطارد و”قلب الأسد” first appeared on ايرث نيوز.

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