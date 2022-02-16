2022/02/16 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mN688kNudP8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الامن الغذائي.. خطط وستراتيجيات اين منها العراق | دينار مع قيس المرشد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الامن الغذائي.. خطط وستراتيجيات اين منها العراق | دينار مع قيس المرشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).