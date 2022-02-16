نائب: شخصيات سياسية تسعى لتعطيل ميناء الفاو خدمة للمصالح الخليجية

2022/02/16 | 19:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الأربعاء، شخصيات سياسية بالسعي لتعطيل مشروع ميناء الفاو الكبير خدمة للمصالح الخليجية.وقال الزيادي لوكالة /المعلومة/، إنه “في حالة وجود إصرار من القوى السياسية العراقية لإنشاء ميناء الفاو سيكون في مصلحة الشعب العراقي باعتباره المستفيد الأول منه “، مبينا أن “المعطل للمشروع الفاو والمتضرر منه […]

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