الأعرجي يترأس ورشة عمل حول اتفاقية الجزائر عام 1975 بين العراق وايران

2022/02/16 | 19:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول اتفاقية الجزائر عام 1975 بين العراق وايران.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الاعرجي ترأس ورشة عمل بعنوان (اتفاقية الجزائر عام 1975 بين الإلغاء أو التنفيذ)، بحضور رئيس دائرة الدول المجاورة والمستشار القانوني لوزير الخارجية واساتذة […]

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