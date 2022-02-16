2022/02/16 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن: بايدن أوفد مسؤولين للسعودية لرفع ضخ النفط بعد التصعيد على حدود أوكرانيا

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