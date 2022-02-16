ماذا سيحصل لحي الجامعة بعد زيارت امين بغداد

2022/02/16 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

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ضمن إطار مشروع نهضة بغداد وحملة الاكساء الكبرى، أمين بغداد يجري جولة برفقة النائب غاندي الكسنزاني في عدد من المحلات السكنية بحيي الخضراء والجامعة لإكمال الاستعداد بشأن المباشرة بإعادة تأهيلها وتطويرها.

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