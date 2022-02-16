العراق ينهي قانون النفط .. قرار يشعل الأجواء بين بغداد و اربيل

2022/02/16 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

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ما إن أعلنت المحكمة الاتحادية قرارها بعدم دستورية قانون النفط و الغاز لحكومة إقليم كوردستان وتسليم كامل الإنتاج النفطي لـبغداد ، حتى تصاعدت المخاوف من تفاقم الخلافات بين المركز والإقليم سيما التوقيت الزمني الذي رأى مختصون أنه غير مناسب مع ما تمر به البلاد من أزماتها السياسية.

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