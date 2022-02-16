2022/02/16 | 19:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توقع الخبراء لدى UBS بأن يصل سعر خام برنت إلى مستوى 100 دولار بنهاية العام، وبخاصة إذا حدث مزيد من التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية والتي من شأنها أن ترفع أسعار النفط الخام وبخاصة إذا حدث أي انقطاع في إمدادات النفط.وأشار الخبراء لدى البنك السويسري بأن أي تقدم نحو حل سلمي يمكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بارتفاع النفط إلى 100 دولار للبرميل في هذا الموعد!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بارتفاع النفط إلى 100 دولار للبرميل في هذا الموعد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).