استدارة مطرية جديدة.. عواصف رعدية وغبار بدءاً من السبت

2022/02/16 | 19:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر البلاد بموجة أمطار بدءاً من يوم السبت المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي محمد علي، في إيضاح تابعه "ناس"، (16 شباط 2022): إن "خرائط الطقس تشير إلى حالة جوية ممطرة ابتداءً من يوم السبت وحتى منتصف الأسبوع المقبل، والتي تتمثل بهطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة".

وأضاف، "سيرافق الموجة عواصف رعدية في مناطق واسعة من البلاد بدءاً من يوم السبت والأيام التي تليه وبشدة متفاوتة بين منطقة وأخرى، وكذلك ستشهد مناطق عديدة من البلاد نشاطاً كبيراً في الرياح السطحية مع تشكل موجة غبار، وانخفاض في درجات الحرارة ".

وأضاف، أن "التوقعات تشير أيضاً إلى تمركز منخفض جوي وسط العراق، وهذا أمر مبشر تستفاد منه مناطق واسعة على شكل أمطار رعدية".

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